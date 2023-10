Sassuolo - Lazio, Martusciello a Dazn: "La vittoria è merito del mister. Immobile è sereno..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Mapei Stadium espugnato: la Lazio trova di nuovo i 3 punti in campionato. Al termine della sfida Martusciello, vice di Sarri, ha parlato della partita ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole.

Su Luis Alberto: "Diciamo che Luis non è da oggi che ha dimostrato quella che è la sua qualità e disponbiltià. Già l'anno scorso l'aveva dimostrato insieme agli altri. Con queste qualità e caratteristiche si viene facilmente a capo di alcune difficoltà. Tranne il primo anno un po' di problemi di natura caratteriale ma dipendeva da entrambe le parti, poi si è trovato il filo giusto".

Sulla vittoria: "È stato bravo il mister a caricare sotto l'aspetto mentale le difficoltà che portava questa serata. Le grandi squadre qui rischiano sempre di fare brutte figure. Io sono due anni che vinco con il Sassuolo, in precedenza ci ho sempre perso o pareggiato. Il mister è stato capace di trasmettere questa pericolosità che non era visibile. Siamo stati bravi ad aggredirli subito e a far capire che oggi ci volevamo attaccare subito al treno del livello che merita la Lazio. Per indirizzare le prestazioni quello che si spende per andare in pressione è un dispendio fisico notevole, la nostra chiave è stata pressare alti e attaccare molto in avanti. La fase difensiva è racchiuae nell'offendere quando non hai la palla".

Su Castellanos e il rapporto con Immobile: "È un giocatore offensivo che ci offre garanzie e lo sta dimostrando, lui e Ciro si toglieranno grandi soddisfazioni. Siamo contenti del suo arrivo e si sta mettendo a disposizione. Inizialmente non comprendeva, ora è più immerso e lo sta facendo bene. È ben integrato, Ciro gli ha dato grande disponibilità e viceversa".

La situazione di Immobile: "Ciro è di una serenità disarmante, non so da dove escano alcune polemiche. Ciro non è amareggiato o nervoso, i gol arriveranno. Lui non deve cadere in depressione, oggi mi ha dato una grossa mano anche senza il mister. Non è assolutamente depresso".