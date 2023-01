Sassuolo - Lazio, Sarri: "Luis Alberto? Gara migliore da quando sono qui". E su Immobile...

La Lazio è tornata a vincere su un campo difficile come quello del Sassuolo. Prima la rete di Zaccagni e poi quella di Felipe Anderson in pieno recupero hanno fissato il punteggio sul 2-0. Questa la disamina di mister Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una fase iniziale della gara in cui ci è mancato un pizzico della qualità che abbiamo, siamo cresciuti e poi la squadra ha concesso pochissimo rimanendo concentrata fino alla fine. Ne siamo venuti fuori bene contro una squadra forte come il Sassuolo che ha un centrocampo tra i più forti della Serie A. Tra le soluzioni che abbiamo la ricerca di Milinkovic che si alza di qualche metro ce la mettiamo sempre, ci sono momenti di affanno in cui è giusto andare con due uscite lunghe di questo tipo. Quando utilizzarlo dipende poi dai ragazzi in campo, lo facciamo soprattutto quando ci sono momenti in cui bisogna tirare il fiato e c’è bisogno di riorganizzarsi perché abbiamo perso troppi metri. Siamo in un momento in cui Cataldi sta bene, Luis Alberto sta benissimo, Milinkovic è tornato stanco mentalmente dal Mondiale ma negli ultimi dieci giorni sta dando segnali di crescita importanti. Quando stanno bene tutti e tre è giusto farli giocare e oggi è stato l’esempio.”

LUIS ALBERTO - “Luis Alberto? Che lui negli ultimi 40 giorni fosse il giocatore già condizione l’ho detto in tempi non sospetti. Quando siamo ripartiti aveva un problemino e si è dovuto fermare. Luis ha fatto la più bella gara da quando ci sono io alla Lazio. Se lui gioca con questa partecipazione ci possiamo permettere tutto”.

SALTO DI QUALITA’? - “È un mix di due aspetti, bisogna far progredire i giocatori a disposizione e fare investimenti su quello che riteniamo ci possa mancare. Difficile andare avanti solo a livello di mercato o solo a livello individuale. Io devo pensare a quello che riguarda il miglioramento dei ragazzi e sono contento perché vedo delle situazioni in evoluzione in una stagione in cui abbiamo un solo rimpianto: quello di non aver avuto Immobile a disposizione piena”.

IMMOBILE - “Il ragazzo pensa non sia nulla di grave, poi si parla di un problema muscolare quindi senza l’esame strumentale è difficile capire”.

Al termine di Sassuolo-Lazio, finita 0-2 in favore dei biancocelesti, Maurizio Sarri è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel:

"Non ci possiamo lasciare condizionare da giudizi esterni, a livello qualitativo con l'Empoli abbiamo reso meglio di oggi. Oggi ci siamo apllicati in maniera tosta, siamo rimasti in partita per applicazione nel primo tempo, poi siamo venuti fuori anche a livello qualitativo. Il Sassuolo è forte, la classifica non gli rende merito. Sono contento della crescita e che stiamofacendo vedere che se sono tutti di grande livello partecipativo possiamo giocare con un centrocampo di grande tecnica, senza risentirne difensivamente. Casale? Non ce la faceva più, aveva i crampi. Ciro ha chiesto subito il cambio, era abbastanza sereno, penso che il problema sia minimo, ma aspettiamo gli esami. Oggi avevo la sensazione che toccando la squadra si potesse far danno, ho tolto solo Cataldi perché sembrava in calo fisico e faticava nello scivolamento".