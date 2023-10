Sassuolo-Lazio: tutte le magie di Felipe Anderson contro i neroverdi

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La partita contro il Sassuolo evoca bei ricordi per Felipe Anderson. L'esterno offensivo della Lazio infatti è andato a segno contro i neroverdi in diverse occasioni di cui la prima con un destro a giro di rara bellezza. Era il 2015 e da allora ha segnato altre due volte al Mapei Stadium ovvero nel confronto del 2015/2016 in cui i biancocelesti persero per 2-1 e in quello dello scorso anno in cui sigillò il match con la sua rete allo scadere.

Allo stadio Olimpico invece la rete è arrivata in una sola circostanza ovvero nell'ultima partita in cui le due compagini si sono affrontate risalente allo scorso aprile. L'1-0 su pregevole assist di Marcos Antonio diede il via ad una vittoria fondamentale per sigillare il ritorno in Champions League dopo tre stagioni.