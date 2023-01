Sassuolo - Lazio, Zaccagni: "Contento per il record personale. E sulla Champions..."

La Lazio torna a vincere e lo fa a Sassuolo contro la squadra di Dionisi. Ai microfoni di Sky Sport, al termine del match è intervenuto uno dei protagonisti: Mattia Zaccagni. Queste le sue parole: "È stata una vittoria importate, è stato quello che volevamo e avevamo bisogno di questa prestazione. Siamo felicissimi. Record? Sono contento per questo record personale, però l’importante oggi era portare a casa i tre punti che ci mancavano nell’anno nuovo e penseremo già alla partita di giovedì”

CHAMPIONS - “Obiettivo concreto o miracolo? Noi penseremo partita per partita e ci andremo a giocare ogni gara a viso aperto”

L'esterno bianoceleste nel post macht di Reggio Emilia ha parlato anche ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto il numero 20 della Lazio: "A differenza dell'ultima partita è cambiato solo che abbiamo conquistato i tre punti. La prestazione c'era stata anche con l'Empoli. Era fondamentale ritornare a vincere dopo le scorse sfide. Oggi contava di più la vittoria piuttosto che il mio record, ma ovviamente sono molto contento. Con Sarri sono cresciuto molto da un punto di vista mentale, così come in fase realizzativa. Mi piace prendermi più responsabilità. Visto che Ciro non c'era mi sono fatto avanti per tirare il rigore. Ho deciso di comune accordo con Luis che avrei battuto io. Mi sentivo in fiducia".

Terminata la partita tra Sassuolo e Lazio, finita 0-2 per i biancocelesti, è intervenuto il realizzatore del primo gol Mattia Zaccagni ai microfoni di Lazio Style Channel:

"Abbiamo deciso io e Luis Aberto chi dovesse tirare il rigore, ho lasciato a lui la decisone finale perché il più vecchio, poi mi sono preso la responsabilità. Sono contento per la vittoria. Noi pensiamo a far bene di partita in partita. Lavorando così i risultati arriveranno e si parlerà di noi. I tre punti di oggi sono fondamentali per classifica e aspetto mentale. Giovedì sarà una partita importante in Coppa Italia e solo dopo penseremo al Milan. Siamo stati bravi dopo l'uscita di Ciro. Sapevamo come metterci in campo senza di lui, già lo avevamo ftto prima della sosta. Io con Luis Alberto ho un'intesa pazzesca, mi paice giocare con lui, ci troviamo e mi diverto. Noi cerchiamo di affrontare tutte le partite allo stesso modo. Non ho visto grandi occasioni del Sassuolo. A differenza dell'Empoli ci abbiamo messo più cattiveria e abbiamo vinto la partita".