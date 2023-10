Sassuolo, quanti interrogativi in vista della Lazio: gli infortuni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Sassuolo ha ripreso lunedì la preparazione in vista della Lazio, in programma sabato 21 ottobre tra le mura amiche. Per Dionisi però sono molte le situazioni da valutare. Sì perché come riporta Sassuolo News, Jeremy Toljan si è fermato per un problemino muscolare durante la rifinitura pre-Lecce.

In tal senso la sosta potrebbe essersi rivelata sua migliore amica visto che il terzini dovrebbe tornare a disposizione di mister Alessio Dionisi già in occasione della gara con la Lazio. Situazioni nettamente diverse per Matheus Henrique e Mattia Viti: il brasiliano ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro, mentre per Viti si tratta di una lesione all'adduttore destro.

Le loro condizioni restano da valutare in vista di sabato. Pedro Obiang ha riportato un infortunio nelle ultime ore e le sue condizioni sono tutte da valutare. Niente da fare invece per il lungodegente Agustin Alvarez, ancora alle prese con l'infortunio al crociato rimediato lo scorso maggio.