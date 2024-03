Sassuolo, tegola Berardi: esce dal campo in lacrime e dice addio all'Europeo

TUTTOmercatoWEB.com

Piove sul bagnato in casa Sassuolo. La squadra allenata da Ballardini ha perso lo scontro salvezza contro il Verona e ora si trova al penultimo posto in classifica. Non solo, la notizia peggiore è forse quella che riguarda Domenico Berardi, tornato titolare dopo due mesi di stop e uscito dal campo in lacrime causa infortunio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport purtroppo la rottura del tendine d'Achille sembra essere certa. Una bruttissima notizia per il giocatore, che dovrà stare fuori per almeno sei o sotto mesi, ma anche per la nazionale italiana visto che Berardi salterà anche l'Europeo.