Saudi Pro League | Ibanez non perde il vizio: quanti errori all'esordio - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Esordio da dimenticare per Ibanez. A 24 ore dal suo passaggio in Arabia, l'ex Roma è stato schierato titolare nel match vinto dalla sua squadra, l'Al Ahli, contro Al-Hazm, ma gli errori non sono mancati. Come si vede nel video postato su Twitter da Sportitalia, il brasiliano ha commesso errori di valutazione, appoggi maldestri e disimpegni fuori misura. Un deja-vù per i tifosi giallorossi che sono stati abituati a tutto ciò, soprattutto nei derby. Firmino ha deciso di fare la differenza con una tripletta, spostando l'attenzione dagli strafalcioni del nuovo acquisto.