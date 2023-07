Scamacca, il Milan tenta lo sgarbo alla Roma: il piano

Nome caldissimo quello di Gianluca Scamacca che sogna il ritorno in Italia dopo l'esperienza deludente al West Ham. Sull'attaccante ci sono due squadre in pole: si tratta del Milan e della Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio, in queste ore i rossoneri starebbero provando l'affondo decisivo per assicurarsi le prestazioni del classe 1999 ex Sassuolo. L'ultima idea della dirigenza milanese è quella di proporre agli Hammers uno scambio alla pari con Divock Origi che non è riuscito a imporsi nel suo primo anno di Serie A. I due club ne hanno già parlato, ma l'idea, almeno per il momento, non sta decollando. Il Milan insisterà nelle prossime ore, la Roma in questo momento sembra qualche passo indietro.