Scandalo in Premier: calciatore in riabilitazione per dipendenza da "crack hippy"

© foto di www.imagephotoagency.it

È una storia a dir poco incredibile quella raccontata in esclusiva dal quotidiano inglese The Sun: una stella della Premier League, scrive il tabloid, è il primo calciatore tra quelli più noti ad essere finito in riabilitazione per dipendenza da gas esilarante. Sarà seguito anche da altri, dato che l'utilizzo tra i giocatori d'élite è molto diffuso, nonostante questa sia una pratica adesso illegale.

Si tratta del protossido di azoto, definito anche "crack hippy" ed è stato dichiarato farmaco di classe C lo scorso novembre. È stata la famiglia del calciatore dipendente dal gas a chiedere aiuto al club per cui è tesserato, dopo che la polizia aveva trovato decine di taniche nel vano posteriore al momento di un controllo di routine sulla sua auto. Un episodio avvenuto poco prima di Natale, passato sotto traccia.

Adesso però le cose sono cambiate anche nel contorno, visto che da novembre l'utilizzo del gas esilarante è illegale e anche il possesso è assimilabile a quanto normato dalle legislazioni antidroga e rappresenta un reato. Racconta la fonte del Sun: "La famiglia ne è venuta a conoscenza e ha chiesto aiuto alla società. Fondamentalmente è come se si stesse disintossicando dall'alcol o da qualsiasi altra droga. È il primo giocatore di Premier League che affronta la dipendenza da protossido di azoto, ma è improbabile che sia l'ultimo".

Quindi, continua nel racconto: "Una stella della Premier ha recentemente festeggiato il suo compleanno sperperando quasi 10mila sterline in bombolette di gas. Non sono sicuro che tutti loro sappiano che oggi è un farmaco di classe C... Nessun giocatore, per esempio, si sognerebbe di avere una scorta di cannabis in casa, eppure in molti hanno una scorta di palloncini per sé e per i propri amici".