Scandalo scommesse, Santon: “Mio zio informatore? No, alleva vongole”

Il mondo del calcio si interroga sull'identità dell'informatore di Fabrizio Corona. Alcuni indizi portavano allo zio dell'ex Roma Davide Santon, il quale, nel corso di un'intervista rilasciata a La Repubblica, ha tenuto a precisare l'estraneità della sua famiglia a questa losca vicenda. Ecco un estratto delle sue parole. “Non conosco Corona. Cioè lo conosco perché è un personaggio pubblico, ma non è che abbiamo avuto una singola conversazione o una chiamata. Chiaro, i tifosi pensano a me, ma io non c'entro niente. Non so nulla di chat e di scommesse. Io gioco a padel, a breve aprirò un centro dalle mie parti, tra Comacchio e Ravenna". Ma quindi nessun suo zio conosce Corona? Possibile che sia suo informatore? "Ma quando mai, i miei zii abitano a Ferrara e di certo non si occupano di scommesse. Uno di loro ha un allevamento di vongole, ma con lui non parlo da anni. Figuriamoci se i miei zii conoscono Corona”.