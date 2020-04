Sconcerti: "Serie A? Il salto più grosso lo ha fatto la Lazio"

Una Lazio strepitosa, da far stropicciare gli occhi. Il campionato è fermo, i biancocelesti si tengono pronti per riprendere il fantastico percorso iniziato in questa stagione. Ai microfoni di TMW ha detto la sua Sconcerti: "Io parlerei di due squadre, che sono emerse, ossia l'Atalanta e la Lazio. Né la Juve né L'Inter mi sono piaciute molto. L'Inter è cresciuta ma non quanto avrebbe dovuto. Conte ha fatto cose eccezionali ma di più non poteva fare. Il salto più grosso lo ha fatto la Lazio, ha giocato il calcio migliore con una squadra molto importante".

