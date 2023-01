Scontri tifosi A1, Spalletti: "Fuori dal calcio chi fa casino. Se ne stiano a casa"

Fonte: Ansa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Chi vuole usare il calcio per fare casino deve starne fuori. Chi vuole picchiarsi si dia appuntamento dove gli pare per sfondarsi, ma stia fuori dagli stadi e stia lontano dallo sport che è dei nostri figli, delle donne, delle persone che lo amano". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti dopo gli scontri avvenuti in autostrada domenica tra ultras del Napoli e della Roma. "Il calcio è per chi ama essere migliore dell'altro, partendo dal sacrificio. Queste altre cose non si possono vedere nel calcio, bisogna che stiano a casa e se non ci stanno da soli che gli sia imposto"