Scontri tifosi, incontro al Viminale: la richiesta del Ministro dell'Interno

È iniziata al Viminale la riunione, convocata dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con i vertici del mondo del calcio per mettere in campo contromisure in seguito agli scontri di domenica scorsa sull'A1 tra tifosi napoletani e romanisti. Presenti, oltre a Piantedosi ed al capo della Polizia, Lamberto Giannini, il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, il presidente della Figc, Gravina, il presidente della Lega calcio, Casini. L'obiettivo, aveva detto ieri il titolare del Viminale, "è condividere una linea di rigore e massima precauzione".

"Caos Ultras, stretta del Viminale contro i violenti", si legge oggi sul Corriere dello Sport. Potrebbe essere in arrivo il pugno duro contro le trasferte dopo il caos degli ultimi giorni. Il Paese si è profondamente vergognato del suo sport preferito dopo gli scontri di domenica alla “Stazione Sandri” - come la chiamano nel linguaggio in codice gli ultras - al quale hanno partecipato centinaia di tifosi di Roma e Napoli. La stretta sulle trasferte è dietro l'angolo, ma non per tutti i club. Nei corridoi del Viminale, ieri, l'ala più oltranzista parlava di fermare i prossimi viaggi di romanisti (residenti nel Lazio) e napoletani (residenti in Campania), ma tutto è ancora da decidere. Piantedosi, comunque, chiederà ai rappresentanti di Figc e Serie A un segnale concreto.