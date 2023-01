Scontri tifosi, l'esito dell'incontro al Viminale: dalle normative al divieto trasferte

Fonte: Sky Sport

Quest'oggi al Viminale, si è tenuto l'incontro, convocato dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in seguito agli scontri tra ultrà della Roma e del Napoli in A1 dello scorso 8 gennaio. Presenti anche il capo della Polizia, Lamberto Giannini, il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, il presidente della Figc, Gravina, il presidente della Lega calcio, Casini. Durato poco più di un'ora, riporta Sky Sport, nell'incontro sono stati analizzati i dati degli ultimi 4 anni, nel quale gli episodi di violenza sono diminuiti. Per questo non ci sarà nessuna novità normativa: le leggi attuali sono considerate sufficienti per contrastare il fenomeno. Una strada è stata indicata però, in quanto, il ministro dell'Interno Piantedosi si è detto pronto a divieti di trasferta mirati in base alle indicazioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive. Per questo si fanno sempre più insistenti i rumors su un possibile divieto di trasferta per i tifosi di Roma e Napoli.