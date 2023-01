Scontri tifosi Roma - Napoli, Piantedosi: "Sto valutando, ma credo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Al termine dell’incontro del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica indetto dal Prefetto di Firenze, successivamente ai gravi disordini causati sull’A1 dagli ultras di Roma e Napoli, si è espresso Matteo Piantedosi: “Ho letto auspici da più parti di fare azioni chirurgiche verso chi si ritiene sia responsabile di certi fatti. Io sto valutando, ancora non ho adottato provvedimenti, ci sarà una valutazione nelle prossime ore dopo il comitato di analisi. Sarebbe singolare che al coro di indignazione non venissero prese delle decisioni”. Il ministro ha poi aggiunto: “Sono in corso atteggiamenti di attribuzione delle responsabilità, credo ci siano elementi per una serie di Daspo che starebbe anche valutando ‘ulteriori misure’ che potrebbero includere un divieto di trasferta. Noi ci muoveremo nelle direzioni della tutela generale dell'ordine pubblico e nell'individuazione delle responsabilità, per il resto deciderò in maniera serena dopo aver valutato le considerazioni dal comitato di analisi".

