Scudetto 2000, Ravanelli: "Dopo quello che accadde è difficile non credere nel destino"

Nel giorno dell'anniversario del secondo scudetto della Lazio, anche Fabrizio Ravanelli ha voluto ricordare quella storica annata. In un'intervista a Il Giornale, l'ex attaccante biancoceleste ha detto: "Ero sicuro che il Perugia avrebbe dato il massimo benché non avesse nulla da chiedere al campionato. Conoscevo il presidente Gaucci e sapevo che non ci stava a perdere. Lo scudetto con la Lazio è un traguardo storico, perché per la gente si diventa subito leggenda. Il primo aprile del 2000 andammo a vincere in casa della Juventus e ci portammo a 3 punti dalla vetta. Quella fu una vittoria fondamentale. Quell’anno segnai una rete pesante anche contro la Juventus in Coppa Italia, competizione che vincemmo. Avevo la sensazione che avrei vinto anche con la Lazio. Quando ho visto che all’ultima giornata la Juventus avrebbe giocato proprio col Perugia, la squadra della mia città, ero convinto che sarebbe finita bene. E con il nubifragio sul Curi, mentre in tutto il resto di Perugia splendeva il sole, è difficile non credere nel destino".

