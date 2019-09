Scudetto 2006: Juventus ricorre

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Il Collegio di garanzia dello sport ha ricevuto un ricorso della Juventus contro la Figc, l'Inter e il Coni per l'impugnazione e la riforma della decisione del 30 agosto scorso della Corte federale di appello, riguardante la questione dell'assegnazione da parte della Figc all'Inter dello scudetto 2006. La Juventus chiede che venga dichiarato non assegnato il titolo di campione d'Italia per gli anni 2005-2006 e, in subordine, di rinviare la vicenda all'organo di giustizia federale competente.