Scudetto, Sabatini: "Ecco la mia favorita. Lazio? Preferisco non esprimermi"

Meno di un mese al via della Serie A 2023/24. Le big italiane scaldano i motori in attesa dei rinforzi sul mercato. Chi salirà sul tetto d'Italia il prossimo anno. A dare una risposta ci ha provato Sandro Sabatini a Calciomercato.com. Queste le sue parole: "Per il pronostico scudetto seguo la logica, non l'ideologia. Se il Napoli rimpiazza bene Kim, diventa tutto un duello tra Spalletti e Garcia. La Lazio seconda preferisco non esprimermi perché Lotito sta facendo il mercato con i tempi del Senato, anzi che con i tempi di Sarri. Per l'Inter non c'è un nuovo arrivo meglio di chi è partito. Solo Cuadrado al posto di Bellanova, ma non si può dire agli interisti. Inzaghi dichiara di puntare a scudetto e Champions e sono tutti contenti. La Juve obbligata a vincere è un'ideologia. Il Milan ha preso giocatori importanti che se faranno i titolari e sotituiranno Kessié, Tonali e Ibra allora Pioli tornerà on fire e i rossoneri torneranno in lotta scudetto. Il Napoli è avanti, dopo si vedrà".