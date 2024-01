Scuffet elogia i portieri della Serie A: "Sento spesso Provedel..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È tornato in Italia quest'estate, dopo aver giocato con il Cluj anche contro la Lazio in Conference League. Si tratta di Simone Scuffet, portiere del Cagliari che di recente è stato intervistato da DAZN. Tra i tanti temi toccati, il calciatore rossoblù ha parlato dei migliori portieri della Serie A, tra cui anche Ivan Provedel. Queste le sue parole: "Con Perisan siamo ancora amici e ci vediamo spesso, sento spesso anche Provedel e Vicario. Tecnicamente Meret è il più pulito, mentre Vicario ha una grandissima personalità: pensare che lasciò la Primavera dell'Udinese per andare a giocare in Serie D".