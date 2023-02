"Semplicemente The King": la Lazio e l'omaggio alla prodezza di Immobile - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La prodezza di Ciro Immobile contro il Cluj, che ha deciso la sfida regalando la vittoria ai padroni di casa, è già stata premiata come la rete più bella della giornata di Conference League. Ma questa mattina il riconoscimento è arrivato dalla stessa Lazio che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso il video del gol del numero 17 biancoceleste, per poi aggiungere: "In gol alla prima in ogni competizione. Semplicemente The King". Campionato o Conference, Ciro è una certezza e garanzia di marcature. E il club lo esalta come merita.

