Sensini a Baggio: "Prendevo la creatina, non ho paura di morire". E su Mihajlovic...

Le parole di Dino Baggio - che ha ammesso di aver paura per l'effetto di alcune sostanze assunte mentre giocava - hanno scosso il mondo del calcio. Le ravvicinate morti di Mihajlovic e Vialli hanno fatto riflettere gli ex calciatori, ma tra di loro c'è anche chi la pensa in modo contrario. È il caso di Nestor Sensini, intervenuto ai microfoni di calciomercato.com: "Io mi sento tranquillo, non sono angosciato". Poi sulle parole di Baggio: "È un ragazzo molto sensibile, le morti di Mihajlovic e Vialli lo hanno sicuramente scosso. Quando succedono queste cose ci si ferma a riflettere, ma io posso dire serenamente che non ho paura di morire".

Sensini ha poi parlato delle sostanze assunte in quegli anni: "All'epoca andava di moda la creatina, ce la davano perché dicevano servisse per recuperare più in fretta e gonfiava i muscoli. In quei momenti c'erano medici specializzati, credo che nessuno ci avrebbe dato cose che avrebbero potuto mettere in pericolo le nostre vite (...) La prendevamo un paio di volte dopo gli allenamenti, non mi ricordi quanti milligrammi; devo dire che però io non ho mai visto differenze".

Infine, l'ex calciatore ha speso alcune parole nel corso dell'intervista per ricordare Mihajlovic, suo compagno di squadra ai tempi della Lazio: "È stato sempre un lottatore, ha combattuto fino alla fine. In quello spogliatoio c'erano giocatori importanti come Mancini, Nesta e altri. Lui non era il capitano, ma parlava sempre da leader. Ci manca molto. Durante la settimana si allenava sempre al massimo, ma la sua fissazione erano gli addominali perché diceva che gli servivano per calciare forte in porta".

