Serbia, Milinkovic punta la Bulgaria: "Ecco cosa mi aspetto. L'obiettivo è..."

Milinkovic si è reso protagonista nell’amichevole contro la Giordania, suo l’assist che ha mandato in porta la prima volta Joveljić. Ora l’obiettivo è l’Europeo del 2024 e il centrocampista spera di essere determinante anche contro la Bulgaria. La gara, valida per i turni di qualificazione, è in programma domani alle 20:45. Per l’occasione, il biancoceleste, come riporta il portale Una, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Certo che andremo per i tre i punti, perché poi non dico matematicamente, ma sicuramente abbiamo finito gran parte del lavoro. In caso di vittoria saremo vicinissimi al traguardo e al piazzamento per Europeo. Cosa mi aspetto? Sarà difficile, ma è stato così anche l'anno scorso quando abbiamo passato dieci giorni in Nazionale e fatto delle belle cose. Non credo che ci saranno errori anche adesso, vogliamo prendere tre punti e poi andare in vacanza. L’amichevole con la Giordania è stata importante, ma è pur sempre un’amichevole. È importante che ci siamo preparati adeguatamente e penso che giocheremo molto meglio contro la Bulgaria che contro la Giordania”.

