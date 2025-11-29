Serginho avvisa la Lazio: attenzione a quei due nel Milan

In collegamento a SkySport è intervenuto l'ex calciatore Serginho, che ha parlato delle qualità del Milan in vista della prossima giornata di campionato contro la Lazio a San Siro.
In collegamento a SkySport è intervenuto l'ex calciatore Serginho, che ha parlato delle qualità del Milan in vista della prossima giornata di campionato contro la Lazio a San Siro. Di seguito le sue parole.

“Il Milan è in un momento positivo dopo aver iniziato male. Ma il campionato è ancora tutto da decidere, non c’è un protagonista assoluto. Leao? Mi piace molto, deve giocare in contropiede, quando sta spalle alla porta soffre. Non lo vedo come una punta, lo vedo più largo sulla fascia. Lui quando è in giornata vince le partite da solo".

"Nkunku? Deve confermarsi. Ha fatto il suo percorso in Premier League, ma il calcio è cambiamento e lui deve adattarsi. Ha tanto ancora da dimostrare, mi auguro che possa presto inserirsi in questo gruppo. Al Milan manca una punta”.

