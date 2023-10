Serie A, Abodi: "Commissario per gli stadi? Ci stiamo pensando, ma..."

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Il commissario per gli stadi è una possibilità e ne stiamo parlando a livello di Governo, queste cose si discutono e si decidono insieme". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici al Salone d'Onore del Coni. "Non credo che una singola misura possa aiutare a colmare queste lacune - ha poi aggiunto - Ci sono tante altre forme, a partire da una collaborazione pubblico-privato che la legge consente, prevede e facilita anche. C'è la possibilità di acquisto, nel caso in cui i comuni decidano di vendere, come successo a Bergamo. C'è la possibilità di un fondo immobiliare dedicato agli stadi sul quale stiamo ragionando. Non lasceremo nulla di intentato". Abodi ha poi precisato come risolvere il tema stadi serva avere un orizzonte "non solo sugli Europei del 2032", aggiungendo come vada riconosciuto anche "il merito di chi ha fatto nonostante le difficoltà". Il Parma, ad esempio, chiuderà la conferenza dei servizi per il nuovo Tardini a fine novembre. Ma Abodi cita diversi club con progetti in dirittura d'arrivo: "Penso a Cagliari e mi auguro che sia una questione di mesi affinché si chiuda l'iter, penso a Bologna dove c'è piena concordia, al completamento dello stadio di Bergamo, poi a Parma, Genova, Palermo, Verona, e a stadi di altre categorie che stanno sviluppando dei progetti che determinino soluzioni. Noi in tutto questo vogliamo solo facilitare". (ANSA).