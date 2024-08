Serie A, al via la nuova stagione: si parte con l'Inter, in serata tocca al Milan

Fonte: Fabrizio Parascani

Al via il campionato di Serie A 2024-2025. Alle ore 18:30, l'Inter campione d'Italia in carica esordisce in trasferta contro il Genoa di Gilardino. I ragazzi di Simone Inzaghi vogliono partire forte e provare a confermarsi come squadra da battere. Allo stesso orario, il Parma neopromosso ospita la Fiorentina. Alle 20:45, sono previste due sfide: Empoli-Monza e Milan-Torino.