Serie A all’ultima giornata: come potrebbe cambiare la classifica

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A è giunta quasi al termine e quando manca solo l'ultima giornata all'appello il quadro finale è quasi delineato. Mancano dei dettagli che però saranno significativi per quanto concerne la classifica finale. Partendo dalla Lazio con una vittoria ad Empoli sarebbe sicura al 100% di chiudere il campionato al secondo posto, anche nel caso in cui dovessero annullare la penalizzazione di 10 punti alla Juventus. L'Inter per prendersi il secondo gradino del podio deve invece battere il Torino e sperare che i biancocelesti non vadano oltre il pareggio. Il Milan invece può al massimo superare i cugini. L'unica combinazione possibile è la sconfitta dei nerazzurri in casa dei granata e la vittoria dei rossoneri contro l'Hellas Verona.

SALVEZZA - I veneti però hanno bisogno di punti salvezza. Nel testa a testo con lo Spezia che giocherà invece contro la Roma allo stadio Olimpico partono alla pari visto che sono entrambe a quota 31 in classifica. Quindi rimarrà in Serie A chi delle due farà meglio rispetto all'altra. In caso di medesimo risultato invece si giocheranno tutto nello spareggio thriller.

EUROPA - Per quanto concerne invece i posti in Europa League e Conference Leaue al momento l'Atalanta è quota 61 e battendo il Monza in casa disputerebbe la seconda competizione continentale. Per la Roma, che ha 60 punti, tutto potrebbe cambiare con una vittoria nella finale di Budapest che la proietterebbe in Champions League, mentre la Juventus a 59 punti e in attesa di capire il suo futuro dovrà battere l'Udinese e sperare in qualche passo false delle altre per evitare la Conference League e andare direttamente alla fase a gironi di Europa League. Insomma, saranno 90' di grandi emozioni dal quale verranno fuori tutti i verdetti finali.