Serie A, apre l'Atalanta e chiude l'Inter: tutte le partite in programma

La trentacinquesima giornata s'è aperta con Lazio - Lecce, ma proseguirà oggi con tre sfide in programma. Si partirà con una diretta concorrente dei biancocelesti per la Champions, l'Atalanta, che alle 15.00 all'Arechi sfiderà la Salernitana, a quota 35 e ormai abbastanza lontana dalle zone più calde della classifica. Alle 18, invece, sarà il momento del Milan. I rossoneri, reduci dalla vittoria contro la Lazio in campionato ma dalla brutta sconfitta contro l'Inter in Champions, affronteranno lo Spezia al Picco con tante defezioni: dopo Leao e Bennacer, anche Krunic e Messias. Chiuderà il sabato calcistico l'Inter che, in casa, cercherà di ottenere i tre punti col Sassuolo. Vincendo, supererebbe la Lazio, portandosi a 66.

