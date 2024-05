Serie A, Atalanta a valanga e sfumano i sogni della Roma: il Torino spera

TUTTOmercatoWEB.com

L'Atalanta non fa sconti a nessuno. I bergamaschi, freschi vincitori dell'Europa League, dominano in casa e stendono per 3-0 il Torino. Scamacca, Lookman e Pasalic domano i granata e la Dea scavalca così il Bologna prendendosi il quarto posto in classifica. La Roma, che sperava in un passo falso dei lombardi, giocherà l'Europa League visto che i giallorossi sognavano di andare in Champions. Il sesto posto, con la Dea non quinta, vale solo l'Europa League per la squadra di De Rossi. Nel recupero con la Fiorentina ora l'Atalanta può addirittura puntare la Juventus e vincendo può assicurarsi il terzo posto. Il Torino, invece, spera ancora di andare in Conference League. I granata vengono raggiunti dal Napoli che non va oltre lo 0-0 al Maradona contro il Lecce. I ragazzi di Juric però hanno migliori scontri diretti e quindi chiudono al nono posto e in caso di successo della Fiorentina ad Atene verrebbero ripescati in Conference. Ai piemontesi non rimane che tifare per la viola nella finale contro l'Olympiakos.

INTER 93

MILAN 75

JUVENTUS 71

ATALANTA 69*

BOLOGNA 68

ROMA 63*

LAZIO 60*

FIORENTINA 57*

TORINO 53

NAPOLI 53

GENOA 49

MONZA 45

LECCE 38

VERONA 37*

CAGLIARI 36

FROSINONE 35*

UDINESE 34*

EMPOLI 33*

SASSUOLO 29*

SALERNITANA 17

*= UNA GARA IN MENO