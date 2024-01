Serie A, Atalanta - Lazio: dove vedere il match in tv e in streaming

Archiviata la sfida contro il Napoli, la Lazio punta già la prossima giornata di campionato. La formazione di Sarri, dopo lo 0-0 dell'Olimpico, si sposterà a Bergamo per affrontare l'Atalanta di Gasperini. Nell'ultima gara i nerazzurri hanno vinto proprio al Gewiss Stadium contro l'Udinese per 2-0 grazie alle reti di Miranchuk e Scamacca. Il match, in programma domenica 4 febbraio alle ore 18, sarà trasmesso in esclusiva su Dazn, e potrà dunque essere seguito in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console