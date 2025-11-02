Serie A | Baroni la riacciuffa, Pioli perde ancora tra le polemiche: la classifica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Si sono concluse le due gare delle 15 in una domenica all'insegna delle polemiche, soprattutto a Firenze. Il Lecce vince in trasferta per 1-0 grazie al ol di Berisha e condanna la Fiorentina alla sesta sconfitta in dieci gare di campionato.

Pioli sprofonda sempre più in basso e la sua posizione è ora veramente a rischio, ma la sfida contro i salentini si è conclusa tra le polemiche per un rigore prima assegnato dall'arbitro e poi revocato dal Var che avrebbe consentito ai Viola di riprendere la gara e provare a ribaltarla. Un episodio che è destinato a far discutere nei prossimi giorni.

Si è concluso con un punto a testa l'altro match delle 15 tra Torino e Pisa. Inizio da incubo per i granata che si ritrovano sotto di due reti dopo i primi trenta minuti, ma gli uomini di Baroni riescono a riacciuffare la gara a fine primo tempo grazie alle reti di Simeone e Adams.

Con ancora quattro gare da giocare, la classifica temporanea vede il Torino agganciare l'Atalanta e il Sassuolo a 13 punti, a +1 dalla Lazio; mentre il Pisa sale al diciassettesimo posto a quota 6 punti. La Fiorentina rimane al penultimo posto con i suoi 4 punti in classifica ed è sempre più nel baratro; mentre il Lecce fa un balzo in avanti importante al quindicesimo posto.