Serie A, 'Best XI' della diciottesima giornata: presenti tre biancocelesti - FOTO

L'ultimo 'Best XI' del 2023 della Serie A, in collaborazione con Fantacalcio.it. C'è la Lazio protagonista, che nell'ultima giornata ha vinto in rimonta contro il Frosinone per 3-1. Sono presenti infatti ben tre giocatori biancocelesti: uno in difesa e due in attacco. Sul lato destro dell'assetto arretrato c'è Patric, autore dell'ultima rete dell'Olimpico, con il voto di 7. In avanti, invece, ci sono Castellanos e Isaksen, mattatori della serata laziale che hanno stravolto la partita. Per entrambi un gol e un assist, con il voto finale di 7,5. Di seguito la formazione completa.