Serie A, Beto la riagguanta nel finale: pari tra Udinese e Monza

Termina in pareggio il primo appuntamento del sabato di Serie A. Alla Dacia Arena Udinese e Monza si dividono la posta in palio. Padroni di casa in vantaggio con Lovric nel primo tempo. Rimonta brianzola firmata Colpani e Rovella. Nel recupero Beto trasforma il penalty e fissa il risultato sul definitivo 2-2. Un punto che non smuove molto in classifica per due squadre che si trovano in acque molto tranquille.