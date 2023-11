Serie A, buona la prima per Mazzarri: Atalanta ko contro il Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

Buona la prima per Walter Mazzarri al suo esordio sulla panchina del Napoli. Gli azzurri vincono infatti il big match del Gewiss Stadium imponendosi per 2-1 sull'Atalanta di Gasperini. Gli ospiti vanno a segno prima con Rrahmani, rete annullata per fuorigioco, e poi passano in vantaggio con il colpo di testa di Kvaratskhelia. Nella ripresa la Dea trova il pareggio con Lookman ma nel finale è il gol di Elmas a regalare ai partenopei i tre punti che proiettano gli azzurri al terzo posto con 24 punti, rimangono invece a 20 i bergamaschi.