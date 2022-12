Serie A, c'è anche un po' di Lazio in una speciale Top 11: di chi si tratta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il calcio finisce sempre di più nelle mani dei più giovani, ma per vincere e fare risultato spesso e volentieri c'è bisogno dei più esperti. In Serie A i "vecchietti" si fanno sentire, incidendo nel cammino della propria squadra. Su GianlucaDiMarzio.com è stata messa a punto una speciale Top 11 formata dai calciatori Over 35 del campionato italiano. E nello schieramento ideale c'è anche un po' di Lazio: presente, infatti, Pedro, ma anche un ex biancoceleste, Lucas Leiva. E poi Handanovic, Chiellini, Bonucci, Criscito, Candreva, Medel, Dzeko, Giroud, Mertens. E infine una menzione d'onore per Ibrahimovic. Per quanto riguarda lo spagnolo, si legge: "Alla Lazio un rendimento diametralmente opposto rispetto a quello collezionato alla Roma. In tutto il 2022 ha giocato 34 partite, segnato 6 gol e regalato altrettanti assist". Per quanto riguarda il brasiliano, invece: "Cinque stagioni in biancoceleste non hanno fatto altro che affermare quanto fosse importante avere a centrocampo un mediano solido come lui".

