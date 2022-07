Serie A, Cairo: "Il calcio italiano va ripensato. Salary Cap? Sì, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il calcio italiano va ripensato, siamo arrivati a un livello esagerato". Urbano Cairo, alla presentazione del Festival dello Sport ha lanciato l'allarme. Il presidente del Torino, nonché di RCS, ha continuato: "Ripensiamo a quando il calcio italiano valeva 900 milioni di euro di diritti televisivi: secondi solo dietro l’Inghilterra. Tutti gli altri, dalla Spagna alla Germania, erano dietro. Non siamo riusciti a capire cosa andasse fatto per diffondere il calcio italiano nel mondo. Cosa che invece ha fatto la Spagna".

CONFRONTO CON GLI ALTRI - "Rispetto al calcio inglese e spagnolo, l’Italia ha un livello di fatturato inferiore che non permette di fare investimenti. Non è facile oggi trovare mecenati che spendono 100 milioni di euro all’anno per coprire le perdite. È una cosa illogica. Mancandoci le risorse, bisogna invertire la rotta puntando moltissimo sui giovani, costruendo delle academy per la formazione dei calciatori".

SALARY CAP - "Devi fare una cosa non soltanto italiana, ma europea. Più che fare la Superlega, si tratta di fare un calcio sostenibile in cui metti dei limiti, perché ci vogliono. In un momento in cui la gente a casa soffre, non ha risorse, c’è l’inflazione e le materie prime aumentano, c’è questo paradiso terrestre che però è relativo, perché le squadre perdono molti soldi. Il Torino? Una volta era virtuoso nel bilancio, negli ultimi anni non lo è stato. Quando perdi così tanto, non stai facendo un calcio sostenibile e intelligente".

INVERTIRE LA ROTTA - "Oggi abbiamo meno risorse per fare gli investimenti fondamentali, dagli stadi ai vivai, e allora ci vuole un aiuto anche da parte di chi governa il calcio italiano per fare quelle cose che in altri Paesi hanno funzionato benissimo. Dobbiamo capire gli errori fatti, invertire la rotta e fare velocemente quello che non si è fatto prima nello sviluppo del nostro calcio in giro per il mondo".