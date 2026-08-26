Serie A, un calciatore della Lazio nel primo Best XI della stagione: ecco chi
26.08.2026 23:55 di Simone Locusta
Archiviata la prima giornata della stagione 2026/27, la Serie A ha pubblicato il primo 'Best XI' del campionato in collaborazione con Fantacalcio.it. Tra gli undici calciatori, c'è anche un laziale. Si tratta di Davide Frattesi, decisivo con il gol che ha regalato la vittoria alla Lazio al Dall'Ara contro il Bologna di Tedesco, tanto da meritarsi un 7.5 come valutazione. Di seguito la formazione completa pubblicata sui canali ufficiali della Lega Serie A.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.