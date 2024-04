Serie A, calciatori albanesi come i britannici: la nuova regola sul tesseramento

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Nuova regola in Serie A per favorire il tesseramento di calciatori albanesi, permettendo ai club di ingaggiarli dall'estero senza la necessità di liberare uno slot proprio come avviene per quelli britannici. È stata introdotta nei giorni scorsi dalla Figc, con un comunicato diramato attraverso i canali ufficiali. Di seguito la nota: "Il Consiglio Federale - nella riunione del 28 marzo 2024;

- preso atto della proposta del Presidente Federale di consentire il tesseramento, in favore delle società partecipanti al campionato di Serie A maschile, di un solo calciatore professionista di cittadinanza albanese proveniente dall’estero, per la prossima stagione sportiva 2024/2025, analogamente e con i limiti già previsti dalle vigenti norme federali in materia per i calciatori professionisti di cittadinanza britannica;

ritenuto di condividere tale principio, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Federale delle disposizioni in materia di tesseramento di calciatori extracomunitari in ambito professionistico valide per la stagione sportiva 2024/2025; - visto l’art. 27 dello Statuto Federale

HA DELIBERATO di consentire, in relazione alla stagione sportiva 2024/2025, il tesseramento in favore delle società partecipanti al campionato di Serie A maschile di un solo calciatore professionista di cittadinanza albanese proveniente dall’estero, in analogia e con i limiti previsti dalle vigenti norme federali in materia per i calciatori di cittadinanza britannica. Le relative disposizioni procedurali verranno emanate con il consueto provvedimento del Consiglio Federale in materia di tesseramento dei calciatori extracomunitari".

