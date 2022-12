Serie A, cambiamenti in vista dalla prossima stagione: la novità sulle divise

TUTTOmercatoWEB.com

Non è ancora ripresa la Serie A, ma ci sono già delle novità che la riguardano. Sono state introdotte, per i club, nuove regole a proposito delle divise e entreranno in vigore a partire dalla prossima stagione, quella 2023/24. Nello specifico, come riportato da Calcio e Finanza, si tratta di tre criteri: il primo riguarda le maglie da trasferta per le quali è preferibile la predisposizione monocolore per facilitare la combinazione con le formazioni avversarie, il secondo impone ai portieri di avere almeno tre divise che siano in contrasto non solo tra loro ma anche rispetto ai giocatori di movimento. Infine, il terzo e ultimo ha come oggetto l’elemento decorativo: non potranno essere incluse lettere, numeri o combinazioni, richiamare marchi e dovranno essere realizzati tono su tono, jacquard o embossing senza compromettere la predominanza cromatica della divisa da gioco.

