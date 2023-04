Serie A: Candreva beffa Inzaghi, solo X per l'Inter. Il distacco dalla Lazio...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Inter in campionato non sa più vincere. Dopo aver collezionato tre sconfitte consecutive contro Spezia, Juventus e Fiorentina la squadra di Simone Inzaghi non va oltre il pareggio a Salerno. Eppure la partita era iniziata nel migliore dei modi con il vantaggio arrivato già al 6' a firma Robin Gosens. Dopo aver a più riprese evitato il doppio svantaggio grazie a un super Guillermo Ochoa, la Salernitana ha colpito al 90' con il gol dell'ex: un cross di Antonio Candreva ha sorpreso un disattento André Onana decretando l'1-1 finale. In classifica l'Inter sale a quota 51, a 4 punti dalla Lazio seconda nonostante una giornata in più disputata.