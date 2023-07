Serie A | Casini dopo l'Assemblea di Lega: "Proroga per le trattative private"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non è stata presa una decisione per i diritti tv che riguardano la Serie A dal 2024 in poi. L'Assemblea di Lega non ha trovato soddisfacente nessuna delle offerte dando così una proroga per le trattative private. A dare gli aggiornamenti dopo la riunione è il presidente Lorenzo Casini in conferenza stampa: "L'amministratore delegato ha avvisato i club delle trattative in corso, l'assemblea ha deciso di deliberare una proroga per queste trattative private. Siamo nel momento decisivo. All'ordine del giorno c'era anche il bilancio 2023/2024: è stato presentato, si è avviata la discussione e poi si è deciso di approvarlo nella prossima assemblea, che sarà il 14 luglio. Nelle comunicazioni iniziali si è discusso molto di una questione sorta negli ultimi giorni tra un'associata, la Salernitana, e un agente: la Serie A si è impegnata a valutare anche nell'ottica di adottare regole più stringenti sui rapporti agenti-club".

Proroga e soluzioni alternative

"Noi abbiamo semplicemente replicato quanto previsto dalle linee guida e dal banco. Prevedono che le trattative private potessero essere prorogate di un ulteriore termine, massimo 30 giorni. Noi avevamo ipotizzato che questo lavoro potesse concludersi oggi, è emerso un lavoro molto intenso che necessitava della proroga. Non c'è nulla che non sia andato. Sulle cifre non mi sbilancio, non ne comunico. Le buste? "Aperte, ma non è stato comunicato l'importo in assemblea. Il canale di Lega? L'alternativa è reale, altrimenti non sarebbe prevista nel bando. L'umore è buono, fatto sta che le delibere previste sono state adottate" ha concluso Casini.