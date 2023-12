Serie A, Casini: “Ecco quando si giocherà la Supercoppa”

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo l’assemblea di Lega Serie A, il presidente Lorenzo Casini è intervenuto in conferenza stampa analizzando i temi principali, tra cui anche la Supercoppa Italiana. Queste le sue parole: "Abbiamo affrontato diversi temi, fra le decisioni più importanti abbiamo trattato la questione delle licenze nazionali, che verrà discussa in consiglio federale dopodomani: la Serie A ha avallato il testo per il quale ringrazio la federazione per il lavoro svolto. Abbiamo apprezzato la direzione di una attenzione sempre maggiore alla sostenibilità economico-finanziaria: l'assemblea all'unanimità ha previsto di proporre al consiglio federale l'adozione di sanzioni nell'ipotesi in cui determinate squadre si trovino ad adottare gli strumenti previsti per la crisi d'impresa. È una proposta già prevista, il blocco del mercato come sanzione, nelle licenze nazionali, ma la Serie A proporrà di adottare sanzioni sportive, cioè penalizzazioni. Sulla Supercoppa: sarà giocata nelle date comunicate, in Arabia Saudita a Riyad, il 18 e il 19 gennaio le semifinali, il 22 la finale, ma lo stadio sarà lo stesso per tutte e tre le partite, quello dell'Al Nassr dove si giocherà anche la Supercoppa spagnola".

ANCORA SULLA SUPERCOPPA ITALIANA - "Io ringrazio l'ad De Siervo e Andrea Butti, le date sin dall'inizio andavano definite rispetto alle esigenze dei club partecipanti e del Paese ospitante: sono state decise nello scorso consiglio di lega. Riguardo la logistica, sono stati fatti sopralluoghi e sono state valutate varie soluzioni: alla fine si è deciso che era preferibile seguire il modello della Supercoppa spagnola e giocare in un solo stadio".

SUI SORTEGGI - "Complicato, ci sono alcune partite molto impegnative però le squadre italiane ci hanno abituato a grandi risultati, sappiamo quanto è importante quest'anno andare avanti a ogni costo".