Serie A, Casini: "Indagini su Gravina? Non ci toccano. Gli arbitri..."

Il numero uno della Lega Serie A Lorenzo Casini a margine della Lectio ‘Calcio, democrazie e mercato’ è intervenuto sulla vicenda che vede coinvolto il presidente della Figc Gabriele Gravina. Come riporta Sportface.it, Casini ha spiegato: “Dossieraggio su Gravina? Come Lega non commentiamo le indagini in corso della giustizia sportiva, figuriamoci di quella ordinaria. Non riguardano la Lega, dunque non ci toccano”.

Poi, sugli arbitri: “Professionismo arbitri viste le polemiche arbitrali? È un tema che abbiamo proposto perché secondo noi un problema che abbiamo in Italia è che c’è la cultura del sospetto, tutto quello che contribuisce a cancellarla è positivo, come gli strumenti tecnologici. Avere un corpo arbitrale come in Premier completamente staccato aiuta a fare questo, è una proposta che noi portiamo avanti. È chiaro che dobbiamo ridurre il margine d’errore”.