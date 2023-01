Serie A, Casini richiama l’attenzione dei club: convocata assemblea

TUTTOmercatoWEB.com

Mese intenso per i presidenti dei club di Serie A, tra campionato, coppe e mercato i presidenti dovranno trovare spazio anche per un altro appuntamento improrogabile da inserire in agenda. Il presidente Casini ha convocato l’assemblea per trattare alcuni temi legati al torneo attuale e quelli futuri. L’appuntamento sarà per tutti giovedì 26 gennaio alle 9:15 in prima convocazione e alle 11:15 in seconda, in via Rossellini a Milano. Sul tavolo: la questione legata ai diritti tv del triennio attuale e quello del 2024 - 2027.

