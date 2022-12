Serie A, Casini risponde alla proposta di Abodi: "Siamo sempre..."

Fonte: ANSA

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Siamo sempre disponibili non vedo problemi, anzi siamo contenti". Lo ha detto il presidente della Serie A, Lorenzo Casini, a margine dell'incontro con gli studenti del liceo Mamiani a Roma, sulla proposta del ministro Abodi di aprire un tavolo di confronto sul calcio italiano con Figc e Leghe. "Sulla rateizzazione delle tasse non c'è uno stop, il ministro ha detto che come governo stanno lavorando per trovare una soluzione che va trovata - prosegue - È un problema generale, che riguarda non solo il calcio ma tutto lo sport, quindi siamo fiduciosi che si troverà una soluzione di carattere generale; noi siamo collaborativi come sempre". Sulla riforma, invece, ribadisce che "il 15 dicembre in assemblea la Lega approverà un documento di proposta che poi manderà a Federcalcio e ad Abodi", mentre sul fuorigioco semiautomatico dice "siamo pronti, aspettiamo solo passaggi formali con la Figc". Infine sul momento che il calcio italiano sta vivendo con il caso Juve e quello AIA legato a D'Onofrio conclude: "Si guarda sempre con serietà a tutto quello che sta succedendo, il calcio italiano ha avuto sempre momenti ciclici di crisi e di rinascita speriamo che arrivi presto la rinascita". (ANSA).