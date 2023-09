Serie A, Casini: "Squadre saudite in Champions? Penso che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo De Siervo, all’evento di presentazione del progetto Calcio Social Responsability - Mission 2030 ha presenziato anche Lorenzo Casini. Il presidente della Lega Serie A si è soffermato, ai microfoni dei cronisti presenti, sull’impatto del nuovo campionato e del ‘problema’ legato all’avanzamento degli arabi verso le competizioni europee. Infine, un commento anche sul nuovo ct Spalletti. Queste le parole: “Impatto positivo per quanto riguarda la competitività, le prime tre forse siamo abituati a vederle lì ma ci sono anche altre squadre che stanno facendo un ottimo campionato. Ho trovato anche molto positiva la reazione dell'AIA ad alcuni errori arbitrali: sappiamo che ci sono, lavoriamo per eliminarli, ma ho apprezzato la risposta dell'associazione arbitri”

“Arabia? Preoccupa, ma allo stesso tempo deve essere un impulso per migliorare il sistema. Preoccupa nel momento in cui c'è un competitor con risorse apparentemente infinite, rispetto al mercato è un fattore che può apparire distorsivo. Sappiamo che FIFA e UEFA stanno monitorando, anche sotto il profilo delle commissioni agli agenti. Allo stesso tempo, è anche un'opportunità da sfruttare subito. Favorevole o contrario all’ingresso delle squadre saudite in Champions? Mi sembra prematuro, comunque è un tema che riguarda le federazioni di più continenti. Ci sono anche gli USA, è una questione che va discussa in sede FIFA”

“Spalletti? È l'allenatore campione d'Italia, indubbiamente è una scelta che abbiamo condiviso".

