Serie A, Casini sul calendario: “Vorrei rassicurare i tifosi. Daremo in anticipo…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È nata la nuova Serie A, il calendario è stato svelato ora non resta che attendere l’inizio del campionato. In merito al sorteggio si è espresso il presidente della Lega, Lorenzo Casini. Queste le sue considerazioni: “La Serie A è competitiva, sotto ogni profilo. Sportivo, economico, della passione... E più squadre vincono, più competitività si ha. Da quello che vediamo, l'algoritmo ha lavorato bene. Se guardiamo all’estero? Sì e vorrei rassicurare i tifosi, che vedono i calendari e vogliono capire a che ora e in quale giorno si gioca. Prendendo spunto dalla Premier League, come l'anno scorso, abbiamo sette finestre già note per le partite. Daremo in anticipo date e orari esatti delle partite, bisogna sapere tutto prima. I tifosi hanno giustamente chiesto ed ottenuto. Speriamo sia un campionato ancora più bello, ricordando che l'Italia nel calcio è un paese fonte ed è per questo che esportiamo tanti campioni".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE