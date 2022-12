Serie A, Casini: "Troppe partite, basta amichevoli della Nazionale"

Fonte: Ansa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Ci sono troppe partite, e pensiamo che sarebbe meglio eliminare alcune amichevoli della Nazionale". Lo ha detto il presidente della Lega di serie A, Lorenzo Casini, al termine dell'assemblea svoltasi questa mattina a Milano. "La Fifa stessa - ha spiegato - aveva proposto recentemente una riduzione delle finestre ma la richiesta è stata respinta. Noi vorremmo partire da una ragionevole revisione, magari accorpando quelle di settembre e ottobre. Non è minore amore per la Nazionale, tutt'altro: se si aumentano troppo le qualificazioni per i grandi tornei, magari guardando il ranking o la storia alcune Nazionali potrebbero giocare meno partite di qualificazione".