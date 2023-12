Serie A, Castellacci: "Troppi infortuni. Abbiamo già denunciato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Serie A tormentata dagli infortuni. Le tante partite ravvicinate incidono eccome. Il Milan ha la situazione peggiore, ma anche la Lazio non scherza. Gli ultimi due di Immobile e Luis Alberto si aggiungono a quello di un altro pilastro come Romagnoli. A commentare i tanti stop fisici ci ha pensato Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale.

Queste le sue parole a gianlucadimarzio.com: "Le partite sono tante durante la settimana, troppe, per alcune squadre. C’è un sovraccarico eccessivo da un punto di vista articolare e muscolare. Noi come medici del calcio abbiamo denunciato agli organi nazionali ed internazionali il problema delle troppe partite. È una denuncia simbolica perché contro la parte economica non c’è niente che tenga, neanche la salute".

"Siamo molto legati all’AIC e anche loro hanno denunciato la stessa problematica. Giocare ogni tre giorni non va bene non c’è tempo per riposare, per questo è nata la ‘panchina lunga’. Creare un giro di giocatori che evitasse di far giocare sempre gli stessi. Alcuni allenatori lo fanno, altri invece preferisco affidarsi al loro giro".