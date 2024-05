Serie A: che legame c’è col settore dell’intrattenimento?

TUTTOmercatoWEB.com

La Serie A è uno dei campionati maggiori più seguiti a livello internazionale. Il calcio è attualmente lo sport più seguito dagli italiani, ma la Serie A attira anche gli amanti di questo sport che si trovano in altre parti del mondo, in particolare gli appassionati di calcio che vivono nei paesi europei.

Il successo della Serie A a livello internazionale è stato favorito negli anni dalle ottime prestazioni delle principali squadre italiane nelle competizioni europee più importanti. Da qualche anno il palinsesto dei tornei internazionali si è espanso ulteriormente con l’introduzione della Conference League, che è stata affiancata alla Champions League e all’Europa League. Per i più appassionati è possibile trovare qui un riassunto di come è andato l’anno calcistico 2023/2024.

Gli ottimi risultati delle squadre italiane all’estero hanno reso il nostro campionato ancor più appetibile per le aziende che desiderano farsi pubblicità e che possono beneficiare della visibilità del calcio diventando sponsor delle squadre di Serie A.

Settore dell’intrattenimento e Serie A: un legame proficuo

Entrare a far parte delle squadre che competono per lo scudetto, ad esempio, garantisce alle aziende un’elevata esposizione a livello di marketing e per questo motivo le imprese del settore dell’intrattenimento e del betting (fortemente connesso alle dinamiche calcistiche) hanno potenziato le partnership con le squadre di Serie A.

Un esempio emblematico è quello di StarCasinò, società attività sia nell’ambito del betting che dell’iGaming, come spiega questa recensione. Il brand facente parte del Gruppo Betsson ha effettuato un investimento davvero importante per presenziare sulla maglia dell'Inter come top sponsor nei prossimi anni. La società Betsson Group, proprietaria di StarCasinò, è riuscita a stringere un accordo da 150 milioni di euro con il club nerazzurro, di cui sarà sponsor per cinque stagioni (30 milioni di euro a stagione).

Al fine di rispettare quanto stabilito dal Decreto Dignità entrato in vigore nel 2018, il Betsson Group sponsorizzerà sulla maglia dell’Inter il sito web StarCasinò.sport, un portale dedicato alle news sportive. La strategia di sfruttare dei siti vetrina è ormai diffusa tra le società che si occupano di scommesse sportive e giochi digitali, dal momento che non è possibile pubblicizzare direttamente il gioco d’azzardo in Italia. Le sponsorizzazioni sono un’essenziale fonte di introiti per le squadre di Serie A, in particolare per quelle che puntano alle prime posizioni del campionato e che desiderano dare spettacolo nelle competizioni europee.

Serie A e scommesse: alcuni numeri

Da un report pubblicato dalla FIGC nel 2023 emergono alcuni numeri significativi sul rapporto tra mondo delle scommesse sportive e Serie A. La Federazione Italiana Giuoco Calcio stima che la cifra persa a ogni stagione in termini di sponsorizzazioni dopo l’entrata in vigore del Decreto Dignità ammonti a circa 100 milioni di euro.

Nel corso del 2022 nel nostro paese sono stati scommessi 18,7 miliardi di euro sugli eventi sportivi, di cui 13,2 miliardi sugli eventi calcistici. Questa cifra è in forte crescita rispetto agli anni precedenti, considerando che nel 2006 le scommesse sulle partite di calcio ammontavano a circa 2,1 miliardi di euro. Scendendo ancora più in dettaglio, nel 2022 sono stati scommessi in Italia 1,99 miliardi di euro sulle partite di Serie A e l’ammontare complessivo sale a 2,73 miliardi se si prendono in considerazione anche le partite di Serie B, C e D.

Allargando l’analisi al panorama mondiale, nel 2022 sono stati scommessi sugli eventi sportivi complessivamente 1.480 miliardi di euro. Il calcio resta uno degli sport principali e infatti da solo ha raccolto scommesse per 768 miliardi di euro.