Serie A, Chiffi promosso al VAR dopo Inter - Lazio. Fabbri e Aureliano...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'AIA conferma Fabbri e Chiffi. Dopo le polemiche per quanto accaduto in Inter - Lazio, entrambi gli arbitri sono stati designati per il prossimo turno di Serie A. Resta al VAR Chiffi, come a San Siro: dirigerà da Lissone Roma - Como. L'arbitro Fabbri, fischietto di martedì, sarà AVAR in Atalanta - Venezia, in Bologna - Cagliari e in Juventus - Verona. Lo stesso vale anche per l'AVAR Aureliano a Inter - Lazio, che sarà sempre AVAR in Fiorentina - Lecce e al VAR in Atalanta - Venezia.